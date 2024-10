Morbidi, gustosi, profumati di tradizione, i marubini cremonesi fanno un “tuffo” nel salame per mano di Achille Mazzini che, ispirandosi alla storia del “Negroni Sbagliato”, ha creato il “Marubino Sbagliato”, una rivisitazione dei marubini cremonesi con il salame inserito nel suo impasto di pangrattato, parmigiano, tuorli e carne. Mazzini, patron della Gastronomia Mazzini di Cremona, locale che dal 1976 propone il meglio della cucina tradizionale cremonese ma anche ricette innovative, ha spiegato di aver strizzato l’occhiolino alla passione per la mixology del bartender Mirko Stocchetto, che nel 1972 confuse una bottiglia di gin con una di prosecco, dando vita all’iconico “Negroni Sbagliato” e di aver deciso di mettere “le mani in pasta” per creare il suo marubino. Lo ha raccontato in occasione della Festa del Salame di Cremona, sabato 5 ottobre, al PalaSalame di piazza Roma.

“Il marubino sbagliato nasce dalla provocazione di Stefano Pellicciardi e del suo carissimo amico Massimo Rivoltini – ha spiegato Mazzini parlando del patron delle più importanti kermesse cremonesi – nel 2011 eravamo usciti con il tortello al torrone, poi mi hanno coinvolto per cercare di creare un primo piatto al salame. Lo scorso anno abbiamo creato gli gnocchi alla parigina con dentro il salame – ha proseguito Mazzini – quest’anno abbiamo creato questo tortello ‘sbagliato’, dove nel ripieno troviamo ricotta di capra, grana padano, salame stagionato e come condimento una fonduta di provolone, secondo il gusto o dolce o saporito e una spruzzata di grana”.

La sua creazione, ha concluso, è stata concepita proprio “per la Festa del Salame e per dare un contributo positivo alla nostra città e a questo prodotto che mi piace tantissimo”. E chissà che un giorno il “marubino sbagliato” non si possa gustare anche in altri momenti dell’anno.

