Nel corso del 2024 il Maestro Giorgio Scolari festeggia i suoi primi cinquant’anni in veste di direttore musicale del Coro Giuseppe Paulli di Cremona. Per celebrarlo, si è tenuto un concerto in occasione della Sagra di Castelnuovo del Zappa, domenica pomeriggio nella chiesa di S. Michele Arcangelo un concerto speciale. Un pomeriggio per rivivere ricordi preziosi, emozionarsi con la musica e celebrare il percorso artistico del Maestro Scolari. Gremita la chiesa di Castelnuovo del Zappa: presenti le autorità civili e religiose locali.

