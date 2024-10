W7-Deloitte, progressi per la parità di genere ma ancora ritardi

MATERA (ITALPRESS) – Colmare il divario di genere rappresenta una delle sfide più significative per promuovere una crescita economica inclusiva. Secondo le stime del World Economic Forum, nonostante alcuni progressi in Europa, ci vorranno ancora 67 anni per raggiungere la piena parità di genere. L’Italia, in particolare, si colloca all’87° posto nel ranking globale, registrando un punteggio in crescita rispetto al 2014 ma rimanendo comunque al di sotto della media europea. È quanto emerge dal position paper di Deloitte in collaborazione con le W7 Chairs, presentato in occasione della Ministeriale di Matera sulle Pari Opportunità dedicata all’Empowerment Finanziario Femminile.

col/mgg/gtr

© Riproduzione riservata