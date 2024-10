Mattarella “Tutelare acqua e suolo, beni comuni fondamentali”

ROMA (ITALPRESS) – In un quadro internazionale “fatto di ingiustizie, di pericolosi squilibri, che creano contrapposizioni e fratture, a volte utilizzate in modo strumentale da chi deliberatamente coltiva divisioni in seno alla Comunità internazionale, è sempre più urgente dotare le collettività più fragili di strumenti nuovi per garantire uno sviluppo sostenibile dei sistemi agricoli, alimentari e ambientali”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale una delegazione della Fao. “Ovunque, acqua e suolo rappresentano beni comuni fondamentali da tutelare sempre meglio e da ricondurre con più forza all’interesse generale delle comunità”, aggiunge.

(Fonte video: Quirinale)

