Von der Leyen “Al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Esiste un solo percorso per raggiungere una pace giusta per l’Ucraina e per l’Europa. Dobbiamo continuare a rafforzare la resistenza dell’Ucraina con supporto politico, finanziario e militare. Il mese scorso a Kiev, ho annunciato che forniremo fino a 35 miliardi di euro in prestiti all’Ucraina, come parte dei 50 miliardi di dollari promessi dal G7. Questo prestito sarà rimborsato dai profitti inattesi dei beni russi immobilizzati. E confluirà direttamente nel bilancio nazionale dell’Ucraina. Stiamo facendo pagare alla Russia i danni che ha causato. E staremo al fianco dell’Ucraina durante questo inverno e per tutto il tempo necessario”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, intervenendo alla plenaria di Strasburgo del Parlamento Ue.

sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)