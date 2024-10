Si terrà nella chiesa parrocchiale di Costa S. Abramo il secondo appuntamento della rassegna organistica promossa dall’unità pastorale Madonna della Speranza, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Castelverde. In occasione della Sagra parrocchiale, domenica 13 ottobre, alle ore 21, nella chiesa di S. Abramo verrà proposto un concerto che vedrà protagonisti due giovani ma affermati musicisti cremonesi: all’organo il maestro Marco Granata e alla tromba il maestro Lorenzo Geroldi.

L’organo Cesare Bernasconi e Figlio costruito nel 1894, restaurato nel 1988 e recentemente revisionato, sostituì il precedente strumento che era stato trasportato nel 1784 dal coro della chiesa (ove ora vi è l’ingresso, dopo il rivolgimento negli anni ′60) alla posizione attuale, “in cornu Epistolae”. Il materiale fonico, di nobile fattura, comprende anche un nucleo di canne più antiche, risalenti al precedente organo settecentesco.

Granata e Geroldi offriranno un programma assai variegato, al fine di evidenziare tutte le potenzialità dello strumento costese: inizieranno con brani di Scarlatti, Bach e Purcell per poi passare al cremonese Federico Caudana e arrivare ad Astor Piazzolla, Leonard Bernstein e il grande Ennio Morricone.

La rassegna, iniziata venerdì 31 maggio a Castelnuovo del Zappa con il maestro Marco Ruggeri, mira a celebrare due importanti anniversari: i 130 anni dell’organo Bernasconi di Costa e il secolo di vita del “Marzoli e Rossi” della chiesa di S. Archelao a Castelverde. Per l’occasione è in fase di stampa un volume scritto da Ruggeri dedicato ai cinque organi dell’unità pastorale: quattro perfettamente funzionanti (Castelverde, Costa, Castelnuovo e Marzalengo) e uno in attesa di essere restaurato (San Martino in Beliseto). La presentazione del libro, impreziosito da un concerto di Fausto Caporali, organista titolare della Cattedrale di Cremona, si terrà domenica 8 dicembre, alle ore 16.00, in S. Archelao. Coordinano la rassegna, oltre al maestro Amadini, anche i fratelli Giorgio e Daniele Scolari.

