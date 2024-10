Una domenica di grande festa, tutta nel segno dell’agricoltura e dei prodotti di stagione, attende i cremonesi. Con la regia di Coldiretti Cremona, domenica 13 ottobre piazza Stradivari diventerà per un giorno il cuore dell’agricoltura cremonese. Il programma è particolarmente ricco. Apre la giornata, dalle ore 9, il mercato di Campagna Amica, che proseguirà fino alle 19, con il tema “Festa della Zucca”. Proporrà l’esposizione di zucche giganti, la degustazione gratuita dedicata alla versatilità della zucca, offerta dalle aziende agricole, la vendita di zucche a un prezzo amico. La visita al mercato sarà occasione per scoprire tutti i prodotti dell’agricoltura cremonese e lombarda: dai sapori più tipici (come formaggi e salumi, pane e prodotti da forno, miele e confetture, ortofrutta di stagione, ma anche vino, birra agricola, riso, pasta, prodotti a base di lumaca) ai colori e profumi di stagione (con i fiori e con i prodotti nati dalla lavanda).

Per l’intera giornata saranno attive le postazioni dello “street food contadino”, con la presenza delle cuoche contadine che proporranno cibi tipici delle nostre campagne. Tra le proposte: gnocco fritto alla zucca, accompagnato con salumi e formaggi, panino con porchetta cremonese, ma anche tortelli di zucca fatti a mano, piatto con porchetta e polenta, polpette di zucca, gnocchi di zucca, il tutto rigorosamente a base di prodotti che nascono nelle aziende agricole. Nel menu debutterà anche la proposta dei “risottini alla zucca fritti da passeggio” e non mancherà la degustazione di birra contadina.

Nel pomeriggio ci sarà musica dal vivo. I più piccoli troveranno la zona bimbi, dove scoprirsi piccoli agricoltori, i laboratori didattici, dedicati alla zucca ma anche all’apicoltura, e i giochi di una volta, realizzati rigorosamente in legno. Gli appassionati di fiori troveranno una piccola oasi dedicata alle pianticelle e ai fiori di stagione, a cominciare dai coloratissimi ciclamini.

“Ci auguriamo che tanti cremonesi accolgano l’invito a prendere parte alla nostra giornata in piazza Stradivari, tutta nel segno del buono e del bello che nascono dall’agricoltura – sottolineano gli agricoltori della Coldiretti -. Vogliamo raccontare l’agricoltura cremonese e lombarda, con i suoi sapori, i suoi colori, i suoi volti, con l’impegno di tante aziende agricole teso a garantire cibo buono e sano, qualità della vita, cura dell’ambiente”.

