Torna la tradizionale Festa del Raccolto all’Azienda Agricola Biologica Rigenera di Persico Dosimo,

gestita dalla cooperativa sociale Nazareth, socia del Consorzio Solco Cremona. L’appuntamento è per

sabato 12 ottobre dalle ore 16 per un evento insieme ad amici, clienti e personale della cooperativa

nella natura, tra musica, attività per famiglie e visite ai campi coltivati.

Il pomeriggio di festa è suddiviso in tre momenti. Dalle ore 16, le attività dedicate ai più piccoli:

truccabimbi, passeggiate nei campi, giri sul carretto di Rigenera e laboratori di orto in cassetta.

A partire dalle ore 18, è prevista l’inaugurazione ufficiale di Casa Umberto, la casa padronale recentemente ristrutturata e destinata all’accoglienza e ad attività didattiche, formative, ricreative per grandi e piccoli. Attività che in parte sono già state sperimentate e verranno raccontate da Anna Lazzarini, cremonese, docente di Pedagogia Generale all’Università degli Studi di Bergamo.

Alle ore 19, infine, la cena insieme. Per tutto il pomeriggio, castagnata e bio merenda con i prodotti di Rigenera e dell’Economia Solidale. Dalle 17 alle 20, musica e balli con Caravan Orkestar e dalle 21, per concludere, Concerto del Coro CAI Cremona “Il Grido della Terra, l’Eco dei Monti”.

“Siamo contenti ed emozionati per questo appuntamento – afferma la presidente di Nazareth Giusi

Biaggi – perché l’anno agricolo si è aperto in mezzo a molte difficoltà per le avverse condizioni climatiche,

ma i nostri ragazzi di Rigenera non si sono dati per vinti, non hanno abbassato la guardia e hanno portato

a casa grandi risultati. Anche in questo difficilissimo 2024 i frutti sono abbondanti. E tra i frutti più belli

siamo orgogliosi di presentare Casa di Umberto nella quale sono racchiuse le tante anime di Nazareth…

l’attenzione educativa, il lavoro nelle comunità, l’attenzione al territorio, le relazioni tra le generazioni, il

lavoro e l’accompagnamento al lavoro come via all’autonomia delle persone.

Per noi Casa di Umberto è sintesi e rilancio. Punto di arrivo e di ripartenza per esplorare nuove possibilità, per un futuro buono. La Cooperativa Nazareth ha avuto accanto nello sviluppo di questo progetto la Fondazione Peppino Vismara che, sostenendo il progetto UP Rigenera, ha accompagnato la cooperativa nelle fasi di studio, realizzazione della ristrutturazione e sperimentazione”.

