⁠Via libera Ue a un miliardo per i danni da maltempo in agricoltura

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato, sulla base delle norme in materia di aiuti di Stato, lo stanziamento di un miliardo di euro da parte dell’Italia a sostegno degli agricoltori colpiti da alluvioni e frane nel maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. L’obiettivo del fondo è sostenere investimenti volti al rispristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dalle calamità, e indennizzare le imprese attive nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per i danni subiti. Il regime di aiuti è aperto alle imprese di tutte le dimensioni e resterà in vigore fino all’1 maggio 2027. Secondo la Commissione Europea l’aiuto è proporzionato e avrà un’incidenza limitata sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Inoltre produce effetti positivi che superano qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza.

