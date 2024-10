Dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Lombardia (e naturalmente anche in provincia di Cremona), sorvegliati speciali sono i fiumi del nostro territorio. Tra Quinzano e Bordolano il fiume Oglio è esondato, uscendo dal suo letto e invadendo tutti i campi circostanti.

Nelle ultime 24 ore, il livello del fiume – nei pressi del ponte sospeso – è visibilmente cresciuto: tanti i curiosi che venerdì mattina si sono recati in zona per vedere la situazione, monitorata sempre da esperti presenti in loco. Non è l’unico punto in cui l’Oglio è uscito dal suo letto: anche nei pressi di Soncino la situazione è analoga.

Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata