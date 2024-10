Padania Acque S.p.A. comunica che a partire dalle ore 08.30 alle ore 16 di martedì 15 ottobre verrà temporaneamente sospeso il servizio di erogazione dell’acqua potabile in tutta la frazione di Casanova del Morbasco per consentire ai tecnici di eseguire un intervento di sostituzione di un tratto di adduttrice (tubazione principale) lungo la SP 48 – via Cremona che collega l’acquedotto del capoluogo alla frazione.

Dalle ore 8.00 di lunedì 14 alle ore 18.00 di mercoledì 16 ottobre, per tutta la durata del cantiere stradale, viene disposto il divieto di transito veicolare e pedonale per la chiusura della SP 48 in corrispondenza del peduncolo tangenziale ovest, che collega la frazione di Casanova del Morbasco e di Sesto cremonese.

Al termine delle operazioni il servizio verrà ripristinato regolarmente.

A seguito dell’intervento potrebbero verificarsi cali di pressione e lievi alterazioni delle caratteristiche organolettiche dell’acqua che è e resta assolutamente potabile e sicura. Si consiglia comunque di far scorrere bene l’acqua prima del suo utilizzo.

