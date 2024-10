Fondazione Dragotto, kermesse di eventi per Giornata Salute Mentale

PALERMO (ITALPRESS) – Si è conclusa la prima edizione della manifestazione realizzata dalla Fondazione Tommaso Dragotto in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale a Palermo.

Una kermesse che ha destato uno straordinario interesse e un’eccezionale risposta del pubblico presente. Gli incontri, tutti ad ingresso libero, hanno registrato la testimonianza della grande attenzione al tema e dell’importanza che un argomento come quello della salute mentale riveste per la società moderna.

mgg/gsl (Fonte video: Fondazione Tommaso Dragotto)

