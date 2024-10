Torna l’iniziativa Amazon “Un click per la Scuola”

MILANO (ITALPRESS) – Al via la sesta edizione di Un click per la Scuola, l’iniziativa grazie alla quale per ogni acquisto effettuato dai clienti di Amazon.it iscritti al programma, Amazon dona una percentuale sotto forma di credito virtuale alla Scuola scelta dal cliente, oppure a Save the Children, l’organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro.

