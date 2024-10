Tumore al seno, Humanitas dà il via al mese della prevenzione

MILANO (ITALPRESS) – Con una serata intitolata “Let’s talk with Sorrisi in Rosa”, Humanitas ha dato il via al mese di prevenzione del tumore al seno. All’Auditorium Humanitas di Rozzano è stata svelata la mostra fotografica con le 20 nuove testimonial del progetto Sorrisi in Rosa che rivestirà gli ospedali di Lombardia, Piemonte e Sicilia. Questa iniziativa, nata dalle pazienti otto anni fa, si propone di sensibilizzare sul tema della prevenzione e dell’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno a partire dall’esperienza di donne protagoniste di storie di malattia, coraggio e rinascita. Al talk, condotto da Umberto Brindani, giornalista e Direttore della rivista Gente, ha partecipato, oltre ai medici delle Breast Unit di Humanitas e alle fondatrici di Sorrisi in Rosa anche Gerry Scotti.

