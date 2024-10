Cittadini e turisti in coda sin dal mattino per le Giornate FAI d’Autunno, iniziativa promossa su scala nazionale dal Fondo Ambiente Italiano per valorizzare beni architettonici dal notevole interesse storico e artistico spesso inaccessibili al pubblico.

La Delegazione di Cremona ha reso visitabile per la prima volta il piano nobile di Palazzo Vescovile, recentemente restaurato a cura della Diocesi con il contributo di Fondazione Cariplo. Aperta in città anche Casa Sperlari, residenza borghese di uno dei proprietari della rinomata azienda dolciaria, che dal 1992 ospita la sede dell’ADAFA.

Diversi poi i luoghi nel territorio, perché la valorizzazione del patrimonio in Provincia è un altro punto cardine per il FAI insieme all’attenzione ai giovani già sottolineata dal Capo Delegazione Angelo Landi.. Le Giornate FAI d’Autunno proseguono domenica, orari e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito web del Fondo Ambiente Italiano.

Federica Priori

