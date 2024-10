Webuild, al via l’intera M4 Milano. Da est a ovest città in 30 minuti

MILANO (ITALPRESS) – Attraversare la città di Milano da est a ovest in soli 30 minuti. A renderlo possibile è la Linea 4 della Metropolitana di Milano, realizzata da Webuild per conto del Comune di Milano. Si è tenuto il viaggio inaugurale del primo treno, partito dalla stazione di San Cristoforo e diretto all’aeroporto di Linate, completando il percorso già parzialmente operativo dal 2023 da San Babila fino all’aeroporto. Per l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, “si tratta di un’opera realizzata grazie alle competenze uniche di persone e imprese che con il loro lavoro hanno consegnato una linea dal grande valore non solo ingegneristico, ma anche in termini di sostenibilità, valorizzazione del patrimonio storico e riqualificazione urbana”.

sat/gtr