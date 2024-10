Congresso urologi Siu a Bari, Mirone “L’interscambio è fondamentale”

BARI (ITALPRESS) – “In questo congresso di Bari abbiamo trattato i rapporti con le società balcaniche. Credo che l’interscambio sia sempre una cosa di estrema importanza. Quando si esce da un congresso scientifico la cosa fondamentale è che ognuno porti a casa qualcosa che ha imparato, quindi mi auguro che sia i nostri amici balcanici che noi porteremo a casa una novità per metterla in pratica il giorno dopo”. Lo ha dichiarato il professore Vincenzo Mirone, Responsabile Ufficio Risorse e Comunicazione Siu in occsione del Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia (SIU) a Bari.

