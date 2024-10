Fontana “Centri formazione e università insieme per orientare giovani”

MILANO (ITALPRESS) – “Si deve da un lato contrastare la dispersione scolastica, mentre dall’altro lato si devono mettere perfettamente a conoscenza dei nostri ragazzi e delle famiglie quali sono i vari percorsi professionali e scolastici che possono indirizzare il futuro dei ragazzi sono fondamentali. È molto importante far sì che sia i centri di formazione che le università si mettano a disposizione e diano una mano a far scegliere l’opzione migliore per i nostri ragazzi”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della presentazione di “Young – Orienta il tuo futuro”, 17° Salone Nazionale dell’orientamento scuola, formazione, università e lavoro promosso dalla Fondazione Lariofiere e dalla Camera di Commercio Como-Lecco.

col/xp3/fsc/gtr

© Riproduzione riservata