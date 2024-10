Il mercato canadese riapre ai prosciutti crudi italiani

ROMA (ITALPRESS) – Il Canada ha ufficialmente riaperto le porte alle importazioni di prosciutti crudi provenienti dall’Italia, compresi quelli delle aree colpite dalla Peste Suina Africana . E’ quanto annunciato dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, per il quale questo riconoscimento rappresenta un traguardo significativo, non solo per il sistema produttivo del Belpaese, ma anche per le aziende locali, che hanno dovuto affrontare enormi difficoltà a causa delle restrizioni causate dalla peste suina africana. L’Italia è il primo Paese europeo con casi di peste suina a ottenere il via libera dallo Stato nordamericano per l’export di prodotti provenienti da queste aree. Per Lollobrigida si tratta di “un segnale forte, positivo e di fiducia per i consumatori canadesi, che possono così continuare a gustare alcune delle migliori prelibatezze gastronomiche provenienti dall’Italia. Questo riconoscimento è un chiaro segnale di fiducia verso le eccellenze agroalimentari della penisola”.

