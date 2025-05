La risposta delle forze dell’ordine non è tardata ad arrivare a poche ore dalla doppia aggressione in centro avvenuta ieri sera in corso Garibaldi e in piazza della Pace. Per il primo episodio di violenza, quello delle 23 sul corso, la polizia ha identificato e denunciato tre minorenni stranieri. Sarebbero gli autori dell’aggressione ai due ragazzi di 27 e 29 anni avvicinati e malmenati mentre erano seduti ai tavolini del bar forneria “Pane e Amore”. I tre minorenni non sarebbero i soli ad aver partecipato all’aggressione.

Gli inquirenti stanno sentendo le vittime e i testimoni e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per riuscire ad identificare l’intero gruppo di assalitori. Uno dei ragazzi vittime della violenza, dopo essere stato preso a botte, è stato anche scaraventato dall’altra parte della strada. Tutto sotto lo sguardo attonito di alcuni passanti. Sia il 27enne che il 29enne sono stati portati al pronto soccorso dove sono stati medicati dalle ferite riportate, per fortuna non gravi. Ma lo spavento è stato tanto. Entrambi sono ancora sotto shock.

Le indagini sono in corso anche per identificare i responsabili della seconda aggressione, quella avvenuta verso le 2 in piazza della Pace ai danni di un giovane di 21 anni. Anche in questo caso gli agenti della Questura sono al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Il gruppo di stranieri protagonista del primo episodio di violenza sarebbe anche responsabile di atti di vandalismo commessi in corso Campi. Gli incivili hanno svuotato tutti i sacchi dei rifiuti e gettato il loro contenuto in mezzo alla strada: carte, bottiglie di plastica, contenitori di cibo sono stati sparsi ovunque.

Sara Pizzorni

