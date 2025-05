Non c’è pace per la statua di Antonio Stradivari, situata in Corso Garibaldi a Cremona, che tra venerdì e sabato è stata nuovamente vandalizzata.

La scultura, posizionata nei pressi di quella che fu la casa nuziale del noto maestro liutaio, era da qualche settimana al centro di un progetto di restauro portato avanti dal professore Renato Cappelli insieme alla classe 4B di Scenografia del liceo artistico cittadino.

Nella notte, alcuni ignoti hanno spezzato il violino, da poco incollato, tranciando le spinette di rinforzo in acciaio.

Non è da escludere che, tra gli autori, possano figurare anche i giovani che, nelle stesse ore, hanno aggredito una coppia di ragazzi di 27 e 29 anni avvicinati e malmenati mentre erano seduti ai tavolini del bar forneria “Pane e Amore”, proprio in Corso Garibaldi; tre di loro, minorenni stranieri, nella mattinata di sabato sono stati identificati e denunciati dalla polizia.

