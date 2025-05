Un weekend all’insegna del divertimento e della condivisione, con musica, mercatini street food, spazi gioco e stand espositivi destinati a grandi e piccini.

Taglio del nastro per “La grande Festa del Fiume Po”, manifestazione che si svolge al parco Lungo Po Europa voluta per valorizzare le bellezze naturalistiche, il patrimonio culturale, le tradizioni e le eccellenze della città di Cremona.

Alla sua prima edizione, l’evento vede un ricco programma di iniziative che andranno a susseguirsi nelle giornate di oggi e di domani: da momenti all’alba a escursioni sul fiume, trekking, attività di botanica e birdwatching, oltre al che animerà il sabato notte per i più giovani.

Tra i presenti all’inaugurazione, oltre al Sindaco Andrea Virgilio, all’assessore Luca Burgazzi e ad alcuni rappresentanti politici cremonesi, anche l’assessore regionale al turismo Barbara Mazzali, accorsa in città per promuovere l’evento sportivo più importante dell’anno a livello internazionale: i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Per questa ragione, sul palco è stato istallato anche il simbolico Cuore di Marmo, che ha sancito il passaggio della tappa cremonese del progetto.

“Il fiume Po si trasforma in palcoscenico ideale per promuovere una Lombardia che è ancora in parte da scoprire – ha commentato l’assessore regionale – e Cremona e il suo territorio sono un patrimonio di bellezza, cultura e potenziale turistico straordinario. Milano-Cortina 2026 rappresenta l’occasione perfetta per valorizzare questi luoghi e inserirli in un racconto globale che intreccia sport, ambiente, tradizioni e comunità”.

“Questa Festa – ha affermato Luca Burgazzi – è un’occasione per valorizzare l’area del Fiume Po, che è già sede di diverse iniziative. Oggi però vogliamo sperimentare, con l’aiuto di Regione Lombardia, una festa libera, popolare. Nel corso di questo weekend ci saranno crociere sul fiume, per far risaltare anche il tema della navigazione fluviale e del cicloturismo”.

“Cremona è città d’arte e patria della grande liuteria – ha proseguito Mazzali – un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Ma oggi il nostro sguardo si allarga: protagonista è il fiume Po, un autentico nastro di vita e bellezza che attraversa la provincia con grazia e forza. Lungo le sue rive si snoda un’offerta turistica esperienziale in continua evoluzione: dalle piste ciclabili immerse nella natura alle crociere fluviali, dai campeggi sostenibili ai percorsi enogastronomici in cui la cucina tradizionale diventa racconto e memoria. Il turismo, qui, è emozione, identità, futuro”.

Ad aiutare, anche la giornata di sole che ha dato maggiore forza all’iniziativa. Da parte dell’assessore cremonese alla partita, l’intenzione di proseguire con questo progetto anche nei prossimi anni.

“Vogliamo che diventi appuntamento fisso – ha commentato in merito Burgazzi – studieremo quindi un bando specifico, proprio per creare la possibilità di far crescere sempre di più questo evento”.

Andrea Colla

