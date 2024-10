Lombardia, Fontana “Pretendo cronoprogramma interventi da Rfi”

MILANO (ITALPRESS) – Per quanto riguarda i ritardi sulla circolazione dei treni in Lombardia, “è una situazione legata alla rete, e quindi alla parte che deve essere gestita da Rfi, cha ha avuto un guasto. Si tratta della stessa cosa che ho ripetuto settimana scorsa, sei mesi fa e cinque anni. Nel 2019, infatti, concordammo con Rfi una serie di interventi di un’entità pari a 14 miliardi di euro, che avrebbero dovuto essere realizzati in 7 anni, proprio perché anche loro si rendevano conto che la rete è assolutamente insufficiente, obsoleta e che ha bisogno di una serie di interventi. Incontrerò ancora i rappresentanti di Rfi perché a questo punto pretendo di avere un cronoprogramma degli interventi, anche per poter avvisare degli eventuali disagi che si dovessero creare lungo la rete”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del polo Unione Zero a Sesto San Giovanni.(ITALPRESS)

