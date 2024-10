Pecoraro Scanio “Favorire gli investimenti in startup e innovazione”

GENOVA (ITALPRESS) – Dal convegno Liguria Ecodigital al Talent garden di Genova Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, promotore della rete Ecodigital e già ministro, chiede una svolta sull’innovazione. “Germania, Francia e Spagna investono fino a dieci volte più dell’Italia su startup innovative e giovanili. Serve una svolta già nella legge di bilancio – spiega -. E occorre spingere le imprese italiane a investire, in Italia lo fa il 16% delle grandi aziende capitalizzate contro il 97% della Germania. Invece le nuove norme stanno creando più ostacoli che occasioni per i giovani innovatori. E negli ultimi 10 anni oltre un milione di giovani hanno lasciato il nostro Paese non possiamo tollerare questa emorragia di intelligenze, speranze ed energie positive”.

sat/gsl