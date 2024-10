Ue, Meloni “Designazione Fitto conferma la centralità dell’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Se il percorso parlamentare confermerà la composizione annunciata, di questa squadra farà parte il ministro Fitto che la presidente von der Leyen ha voluto designare nel ruolo di vicepresidente esecutivo. Un notevole miglioramento per la nostra Nazione rispetto alla Commissione uscente. Questa indicazione è la conferma di una ritrovata centralità dell’Italia, rafforzata da un governo credibile che garantisce la stabilità politica in una fase storica instabile”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

