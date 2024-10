Diego Dalla Palma e il coraggio della bellezza

MILANO (ITALPRESS) – “Ho conosciuto tanta di quella bruttezza nell’essere umano, e che mi ha condizionato, che ho cercato con molte difficoltà di trasformare tutto ciò in bellezza. Ho capito che tutto quello che non era bruttezza era ciò a cui mi potevo aggrappare per farlo diventare bellezza. A inizio carriera anch’io stavo attento alla bellezza classica e leziosa, poi ho capito che carattere, personalità, intelligenza e ironia sono quelle cose che nel tempo rimangono e ti danno quel valore che si chiama bellezza”. Lo ha detto Diego Dalla Palma, scrittore, imprenditore e personaggio televisivo italiano, ma soprattutto considerato uno dei più grandi truccatori a livello mondiale, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

fsc/gsl