Immigrazione, Ascani “E’ un errore trattare fenomeno come emergenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Guerre, cambiamenti climatici, conflitti etnici, persecuzioni religiose, miseria, disuguaglianze sociali. Le ragioni dei fenomeni migratori sono molteplici e non sono destinate a sparire a breve. Per questo pensare di affrontare il fenomeno come emergenza è uno smisurato errore”. A dirlo la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, a margine della proiezione del film ‘Io capitano’ di Matteo Garrone, presso la Sala della Regina di Montecitorio.

abr/gsl (Fonte video: Camera dei Deputati)

