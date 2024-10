Medio Oriente, De Meo “Attacchi a Unifil inaccettabili”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Gli attacchi israeliani al contingente Unifil sono inaccettabili”. Lo ha dichiarato Salvatore De Meo, eurodeputato di Forza Italia, a seguito degli attacchi di Israele al quartier generale delle Nazioni Unite in Libano. “È un atto che va condannato: chi è lì per difendere la pace non può subire azioni del genere, – sottolinea De Meo – che mettono in discussione anche la decisione che ha preso l’Onu, ovvero la ricerca del dialogo. Il contingente Unifil deve rimanere sul posto e in questo senso non possiamo fare passi indietro. La decisione aspetta solo alle Nazioni Unite, e condividiamo la scelta di essere presenti in quella zona davvero molto calda”.

