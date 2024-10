Fontana “Con centri in Albania il governo sta facendo molto”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi sembra un sistema che anche l’Europa, di solito molto attenta in questi ambiti, ha approvato. Quindi voler far critiche mi sembra la dimostrazione che non si hanno idee su proposte da fare e quindi si cerca di criticare indistintamente tutto quello che viene fatto dal governo. Ma il fatto che le critiche sono così tante è la prova che il governo sta facendo molto, contrariamente ai governi precedenti che facevano poco o niente”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine del convegno “Minaccia cibernetica al settore sanitario” commentando le critiche delle opposizioni ai centri per migranti da ieri attivi in Albania, sui quali denunciano spreco di risorse e possibili violazioni dei diritti umani. (ITALPRESS)

xh7/trl/gsl