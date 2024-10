Nordio “Hacker al ministero? Criminali bucano sistemi sicuri”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Oggi la tecnologia avanza a passi molto rapido per cui le organizzazioni criminali, ma anche i dilettanti in particolari condizioni, sono in grado di bucare, finché non si trovano i sistemi più appropriati, anche i sistemi apparentemente più sicuri. Questo perché l’evoluzione tecnologica avanza in modo sempre più rapido rispetto alle leggi. Sono riusciti ad hackerare perfino il Cremlino”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando a margine del convegno ”Scenari giuridici e sociali delle violenze di genere – dalla repressione alla percezione e prevenzione del fenomeno” in corso a Castel Capuano a Napoli. Nordio commenta l’episodio dell’ “hackeraggio che è stato fatto al ministero della Giustizia” sottolineando che “c’è difesa” e che il sistema “è già stato riparato e oggi siamo al sicuro”. “Però – avverte il ministro – bisogna tenere presente che la fantasia delle persone malintenzionate galoppa più velocemente delle leggi che sono in grado di affrontarli”.

xc9/pc/gsl