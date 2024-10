Regina (Fondimpresa)”Formazione indispensabile per doppia transizione”

ROMA (ITALPRESS) – “Ribadiamo un rapporto di collaborazione proficuo con Inapp che, dal 2019, ci permette di sviluppare un monitoraggio delle nostre azioni formative, fondamentale per comprendere il valore e l’attività della spesa che in questi anni abbiamo affrontato”. Lo ha detto il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina, a margine della presentazione del Rapporto Fondimpresa – Inapp “La sfida della formazione in azienda nell’era delle Twin Transition”. “Senza formazione – aggiunge – non potremmo affrontare la duplice transizione perchè è molto complessa e richiede grandi conoscenze”.

xb1/mgg/gtr

© Riproduzione riservata