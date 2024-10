Oltre 3000 partecipanti sono attesi per tre competizioni in programma domenica a Cremona: “Le iscrizioni stanno andando a gonfie vele anche se le previsioni meteo non promettono sole – dichiarano Michel Solzi, Presidente dei Cremona Runners asd, e il suo vice, Mario Pedroni – Il sold-out della 10K Competitiva e i pochi pettorali disponibili per le altre due gare dimostrano che la passione per lo sport supera qualsiasi condizione atmosferica e che lo spirito sportivo vince sempre”.

Svelate la scorsa settimana le favorite della 21km femminile, dal Burundi, Cavaline Nahimana dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno, e dal Kenya, Emely Chepkemoi in forza all’Atletica Castello, oggi è toccato alla prova maschile di Italia-Kenya nella prova maschile.

Punte di diamante per il vecchio continente saranno Marco Moletto, specialista della corsa in montagna e tesserato per l’Atletica Saluzzo, che vanta un personale sulla distanza di 1.04.29 corso alla Maratonina di Trecate nel 2019 e Dahicham Kabir della Polisportiva Moving ssd, la cui miglior prestazione sui 21k è di 1.05.47 siglata alla Hipporun Mezza Maratona di Vinovo sempre nel 2019.

Per l’Africa scende in strada la compagine Run2gether con due giovanissimi atleti kenyani: Stephen Mwangi Njeri, classe 2003, capace di chiudere in 1.05.04 la Laus Half Marathon 2023, e Shadrack Kipkurui Kenduiywo, forte di un ottimo 1.00.40 fatto registrare lo scorso settembre alla maratonina dei Borghi.

Per chi punta alla 10K Competitiva, attenzione ad Ayyoub El Byr, il portacolori dell’Atletica Biotekna, settimo lo scorso anno sulla 21km in 1.06.16, ha un personale di 30.08 sulla distanza.

