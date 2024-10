E’ aperto il bando di Regione Lombardia per accedere alla Dote Scuola–Merito. Le domande devono essere presentate, online, entro le 12 di giovedì 21 novembre, sul sito bandi.regione.lombardia.it. Il contributo a fondo perduto è destinato agli studenti che nell’anno scolastico 2023-2024 hanno conseguito brillanti risultati e ha come obiettivo quello di sostenere le spese di acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica o quote di iscrizione e frequenza a percorsi accademici o di formazione superiore, in Italia o all’estero.

Nello specifico, questa misura, finanziata con 2 milioni di euro e destinata alla famiglia dello studente, consiste in un buono virtuale per l’acquisto di materiale didattico o per il rimborso delle rette universitarie o di Corsi di Istruzione Tecnico-Professionale Superiore. L’agevolazione è assegnata agli studenti meritevoli, indipendentemente dal valore ISEE o da altri requisiti di reddito.

ASSESSORE TIRONI: SOSTEGNO CONCRETO PER PREMIARE I PIU’ MERITEVOLI

“La mia missione – commenta l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – è continuare a offrire agli studenti meritevoli l’opportunità di proseguire il percorso formativo con meno preoccupazioni economiche”.

“Lo scorso anno – ricorda l’assessore – abbiamo voluto incrementare il contributo a 2 milioni proprio perché siamo convinti di quanto sia determinante, per gli studenti e per le loro famiglie, poter contare su un sostegno concreto per assecondare le ambizioni di ragazze e ragazzi che si impegnano nello studio e nell’acquisizione di competenze specifiche. Siamo consapevoli che il nostro capitale umano abbia assunto un valore e un’importanza fondamentali per lo sviluppo delle imprese, dell’economia e più in generale del ‘sistema Lombardia’”.

I BUONI EROGATI

Regione Lombardia erogherà un buono virtuale del valore di 500 euro, finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, a favore degli studenti delle Classi terze e quarte del Sistema di Istruzione (Scuole secondarie di secondo Grado) che hanno conseguito la media finale delle votazioni pari o superiore a 9 (con esclusione del voto di Religione).

Disponibile anche un buono virtuale del valore di 1.500 euro, finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica ovvero al rimborso delle spese di iscrizione e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università ed altre Istituzioni di Alta Formazione, a favore degli studenti delle Classi quinte del Sistema di Istruzione che hanno conseguito una valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato; il rimborso non può in ogni caso superare l’ammontare massimo di 1.500 euro.

E’ previsto inoltre un buono virtuale del valore di 1.500 euro, finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica ovvero al rimborso delle spese di iscrizione e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università e altre Istituzioni di Alta Formazione, a favore degli studenti delle Classi quarte del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che hanno conseguito una votazione di 100 agli esami di diploma professionale; il rimborso non può in ogni caso superare l’ammontare massimo di 1.500 euro.

RICEZIONE DELLA DOMANDA E TERMINE ULTIMO DI UTILIZZO DEL BUONO

Il contributo Dote Scuola–componente Merito è spendibile esclusivamente entro e non oltre il 30 settembre 2025. L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente, via posta elettronica, all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi. Il messaggio riporta il numero identificativo della domanda, a cui fare riferimento nelle fasi successive.

Le domande ammesse al contributo Dote Scuola–componente Merito sono finanziate entro 30 giorni dal decreto di assegnazione; i buoni sono spendibili dalla data della loro emissione ed entro la scadenza del 30 settembre 2025, presso la rete distributiva convenzionata con il gestore del servizio, Edenred Italia srl oppure mediante rimborso delle spese ammissibili, documentate e presentate secondo le indicazioni comunicate da Edenred Italia Srl ed, in ogni caso, entro il 30 settembre 2025.

IL MATERIALE ACQUISTABILE

Il contributo è destinato all’acquisto di libri di testo (anche universitari e per la Formazione superiore), dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica presso la rete di negozi convenzionati ‘Dote Scuola’.

Nella categoria libri di testo rientrano, ad esempio: i libri di testo, di narrativa e i dizionari (sia cartacei, sia digitali), in lingua italiana o in lingua straniera. Nella categoria dotazioni tecnologiche sono inclusi personal computer, tablet, lettori di libri digitali, stampanti, software (programmi e sistemi operativi ad uso scolastico, anche per disturbi dell’apprendimento e disabilità), strumenti per l’archiviazione di dati (chiavette USB, CD/DVD/CD-ROM, memory card, hard disk esterni), dispositivi di input (tastiere, e-pencil, lettori smart-card, mouse), di output (monitor pc, stampanti) ed ogni hardware legato al pc, con la sola eccezione del materiale di consumo (ad esempio, cartucce, toner, carta).

I materiali per la didattica comprendono gli strumenti per il disegno tecnico (compassi, righe e squadre, goniometri), per il disegno artistico (pennelli, spatole, acquarelli, pennarelli, colori), mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale (divise, protezioni e calzature antinfortunistiche), strumenti musicali richiesti dalle Scuole per attività didattica. Non rientrano nella categoria dei prodotti acquistabili i materiali di consumo quali, ad esempio, penne, matite, quaderni, fogli, diari e astucci, zaini e cartelle. Il contributo può essere utilizzato anche per l’accesso a beni e servizi di natura culturale, come mostre, musei, teatri.

Esclusivamente per gli studenti delle Classi quinte del Sistema di Istruzione che hanno conseguito una valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato e per gli studenti delle Classi quarte del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che hanno raggiunto la votazione di 100 agli esami di Diploma professionale, il contributo può essere utilizzato come rimborso delle spese di iscrizione e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università ed altre istituzioni di Alta Formazione. Il rimborso è calcolato fino a un massimo di 1.500 euro.

© Riproduzione riservata