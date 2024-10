BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Europa e l’Italia facciano sentire la propria voce e condannino questi gravi attacchi, serve l’embargo delle armi per Israele”. Queste le parole dell’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Danilo Della Valle, in merito agli attacchi di Israele alla missione Unifil in Libano.

