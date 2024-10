Governo, Varchi “Sicilia e Palermo al centro dell’agenda politica”

PALERMO (ITALPRESS) “I primi due anni di governo Meloni hanno visto la Sicilia e Palermo al centro dell’agenda politica. In tanti provvedimenti ci sono stati segnali concreti di attenzione, con importanti trasferimenti di risorse: c’è un grande sostegno nei confronti della Sicilia su temi come siccità e termovalorizzatori”. Così Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia, a margine della kermesse per celebrare due anni di governo Meloni a Palermo.

