Al via all’attesissimo appuntamento con Petsfestival, l’evento all-pet più grande d’Italia fino a domenica 20 ottobre. La Manifestazione, che si sviluppa su 25.000 mq e che conta oltre 200 espositori, propone un percorso espositivo che viene completato da un programma eventi di altissimo livello, con oltre 60 appuntamenti di vario tipo nei due giorni: concorsi, spettacoli, dimostrazioni, workshop, presentazioni di libri, laboratori didattici.

Tutte le iniziative in programma contribuiscono a realizzare l’obiettivo primario di Petsfestival: promuovere e la cultura dell’amore e della cura degli animali, divulgandone una corretta conoscenza.

Tante le esposizioni in programma: dall’esposizione canina nazionale riconosciuta ENCI, con ben 580 cani di razza iscritti, all’esposizione felina mondiale – WCF World Cat Show che porterà in fiera oltre 330 gatti provenienti da tutto il mondo. Non mancano poi Cunitaly, mostra cunicola interregionale con giudizio, con oltre 200 conigli in esposizione; il campionato lombardo di colombi che vede protagonisti ben 250 colombi ornamentali e la seconda edizione dell’International Shrimp Contest, concorso internazionale di caridine, giunto al traguardo delle 160 vasche in esposizione.

Il settore dell’acquariologia stupisce il pubblico con le spettacolari esposizioni Alien Show, Flower Horn Exhibition e Goldfish Experience con bellissimi esemplari di pesci tropicali provenienti dalla Thailandia. Tante le attività divulgative in programma, come i laboratori di avvicinamento alla conoscenza di alcune specie di pesci e la realizzazione di acquari promosse da diverse associazioni di settore.

Anche il tema del lutto animale ha grande spazio a Petsfestival 2024, con Carolina Venturini pet-loss coach, che parlerà di come affrontare la predita del proprio animale e come gestire il fine vita animale. Questi argomenti verranno approfonditi in conferenze dedicate e in un laboratorio di scrittura creativa.

E ancora fake news in ambito naturalistico, da smascherare con una tavola rotonda che vede la partecipazione del ricercatore scientifico e scrittore Andrea Bonifazi; prove di volo con uccelli rapaci; laboratori di avvicinamento agli animali esotici, non convenzionali; un contest di toelettatura per professionisti, dimostrazioni cinofile, esibizioni di dog dance e approfondimenti sul mondo di corgi e levrieri.

L’appuntamento è per oggi, sabato 19, e Domenica 20 Ottobre, dalle 10 alle 19 in Fiera a Cremona.

