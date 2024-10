Tanti curiosi nel pomeriggio sul lungo fiume a Cremona, in una giornata di pieno sole come difficilmente si sarebbe potuto immaginare questa mattina. Il bel tempo ha attirato i cremonesi sul tratto di Lungo Po delle canottieri rimasto percorribile, a valle del ponte in ferro, mentre è rimasta transennata la parte a monte.

Il Grande Fiume ha invaso parte del Parco al Po, sommergendo ad esempio l’anfiteatro dove in origine era stato collocato l’attracco; si è espanso nella lanca Livrini, ma di fatto non ha mai destato preoccupazioni nel tratto cittadino. Già a metà pomeriggio il livello si era assestato attorno ai 2 metri e 40 cm sopra lo zero idrometrico, quindi molto lontano dalla prima soglia di allarme, quella arancione che scatta a 3,20. E in serata le acque stanno lentamente regredendo.

Qualche Km più avanti, a Isola Pescaroli, alle 18,30 il fiume era ancora in leggera risalita (3,68 m), mentre in serata è atteso il colmo di piena a Casalmaggiore. Secondo il bollettino previsionale dell’Aipo diffuso a metà pomeriggio, “l’onda di piena continuerà a propagarsi, fino alla foce, con valori superiori alla soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione). Nel corso delle prossime 48 ore non si esclude il superamento della soglia 3 (criticità elevata, colore rosso) alla sezione di Borgoforte, in ragione dei consistenti apporti degli affluenti emiliani”.

