Rapporto Sud, Scoma “Importante intento comune tra aziende pubbliche”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo ritenuto fosse importante per una parte d’Italia trovareun intento comune su determinati fronti.- Circa due mesi fa a Napoli abbiamo costituito un contratto Rete Sud fra alcune aziende pubbliche, che hanno decido di stare insieme per pensare a investimenti comuni o nuove strategie per un migliore utilizzo delle risosrse disponibili. Per noi è indispensabile, soprattutto nel momento in cui venendo meno le risorse, arrangiarsi nel miglior modo possibile: Amg lo sta facendo, cercando di reperire nel più breve tempo possibile un partner che possa consentirci di migliorare lo stato delle cose, perché in città abbiamo impianti troppo obsoleti”. Lo ha detto Francesco Scoma, presidente di AmgEnergia ai dei lavori di presentazione del “Rapporto Sud 2024”.

xd8/pc/