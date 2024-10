Alpin 7, il nuovo pneumatico 100% invernale di Michelin

MILANO (ITALPRESS) – Debutto per Alpin 7, nuovo pneumatico 100% invernale che va ad arricchire il ventaglio di soluzioni che Michelin mette a disposizione di ogni automobilista per affrontare la stagione più fredda. Come suggerisce il nome, Alpin 7 vede nell’inverno il suo habitat naturale e risponde alle esigenze di chi deve guidare spesso in condizioni climatiche severe. Inoltre, grazie alle sue caratteristiche, è adatto a tutti i tipi di auto: termiche, ibride ed elettriche. Michelin Alpin 7 è arrivato sul mercato per affiancare altri due modelli 100% invernali, dedicati a vetture sportive e SUV: il Pilot Alpin 5 e il Pilot Alpin 5 SUV. Un’offerta completa, in grado di fornire a ogni automobilista la risposta adatta ai propri utilizzi nei mesi freddi. Il nuovo pneumatico Michelin Alpin 7 è già disponibile in 62 dimensioni – da 15 a 20 pollici – ed è adatto a tutte le principali vetture di fascia media. La gamma è destinata principalmente al mercato europeo ed è interamente prodotta negli stabilimenti Europei del gruppo Michelin, tra cui quello italiano di Cuneo, il più grande in Europa occidentale.

