Bancassicurazione, nuove opportunità per le Pmi

MILANO (ITALPRESS) – I risultati di una ricerca di SDA Bocconi sul comparto Bancassicurazione e la gestione dell’offerta distributiva nei confronti delle PMI sono stati al centro di un incontro che si è tenuto presso l’Auditorium Ferrero dell’università. Le analisi accademiche, condotte grazie al supporto di Aon e One Underwriting, così come di banche e assicurazioni, hanno permesso di identificare le migliori soluzioni per guidare le banche partner verso modelli di distribuzione sempre più efficienti.

