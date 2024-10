Migranti, Zingaretti “Legalità e umanità devono andare insieme”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La sicurezza, la legalità e l’umanità sono valori assolutamente compatibili: chi ha creato il pasticcio è il governo italiano, che produce leggi non attuabili o in contrasto con le direttive europee”. Lo ha dichiarato il capodelegazione del Partito democratico al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti in un commento sulla mancata convalida del tribunale di Roma al trattenimento dei primi immigrati arrivati nel centro di Gjader, costruito nell’ambito del protocollo Italia-Albania. “Tutto ciò che il governo ha fatto sull’immigrazione, alla fine, si è rivelato un insuccesso, a cominciare dall’idea del blocco navale”, ha sottolineato.

