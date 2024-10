Test match per l’ItalRugby di Quesada “Con l’Argentina sarà speciale”

MILANO (ITALPRESS) – “Quella contro l’Argentina per me sarà una partita speciale, perché sarà la prima di questo novembre e sarà la prima contro il mio paese, ma per me queste sono tre partite in cui il focus è rivolto al 100% alla preparazione della squadra, soprattutto per continuare la crescita nella quale siamo. Per i ragazzi questi test match saranno l’opportunità di provare che l’Italia merita di giocare il 6 Nazioni”. Lo ha dichiarato l’allenatore della nazionale di rugby, Gonzalo Quesada, a margine della presentazione degli Autumn Nations Series 2024 contro Argentina, Georgia e Nuova Zelanda.

