IA e cinema, Intesa Sanpaolo ispira I giovani con Build Your Future

ROMA (ITALPRESS) – Scoprire l’impatto delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale nel cinema, uno dei settori distintivi per il nostro Paese, grazie al racconto di esperti del mondo accademico, imprenditori e startupper che stanno interpretando con successo i cambiamenti in atto. È il focus dell’edizione speciale di Build Your Future, il programma di eventi di Education di Intesa Sanpaolo, di cui è responsabile Elisa Zambìto Marsala, e che ha fatto tappa alla Festa del Cinema di Roma.

