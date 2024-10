Sabato 26 ottobre prenderà il via la XXIX edizione del Salone dello Studente, con la prima tappa del Tour Junior presso la scuola secondaria di primo grado “Virgilio”. L’annuale appuntamento d’informazione e orientamento, organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona, è rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie.

“Il Salone dello Studente, giunto alla XXIX edizione, testimonia da solo il grande lavoro svolto dall’Informagiovani del Comune di Cremona in questi anni, nella convinzione che l’orientamento scolastico e professionale, con tutte le attività di consulenza, le iniziative e gli eventi organizzati per garantire agli studenti il giusto accompagnamento verso il loro futuro, siano e debbano essere centrali negli indirizzi e nella visione di un’amministrazione che vuole investire nelle nuove generazioni.

Alla base del Salone, che si conferma uno strumento importante per tanti ragazzi e per le loro famiglie, c’è l’imprescindibilità delle relazioni, lo scambio di esperienze e l’intreccio di percorsi che anche noi, come amministratori, abbiamo il compito di valorizzare e promuovere in ogni ambito e in ogni contesto del territorio”, dichiara il sindaco Andrea Virgilio.

“Il Salone dello Studente – afferma Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani, Orientamento, Scuola, Università, Sviluppo Lavoro del Comune di Cremona – rappresenta una tappa importante di un percorso ampio e strutturato, pensato per supportare i ragazzi in un momento in cui si incominciano a gettare le basi per il loro futuro formativo e professionale. In questo percorso, il supporto delle famiglie è fondamentale: ascoltare, guidare e sostenere i giovani nella ricerca della strada per seguire le proprie aspirazioni e potenzialità è un compito delicato e importante.

Il Salone dello Studente ha l’obiettivo di creare spazi di incontro e confronto per i ragazzi e le loro famiglie con docenti ed esperti in orientamento, figure essenziali che, con la loro esperienza e competenza, sapranno offrire indicazioni preziose e personalizzate. Il loro ruolo è aiutare i ragazzi a conoscere l’offerta formativa del nostro territorio, ad esplorare le diverse possibilità, a riconoscere i propri talenti e a prendere decisioni più consapevoli per affrontare il loro percorso scolastico con maggiore sicurezza e motivazione, ma anche stimolare la consapevolezza che scegliere oggi non significa certo aver definito un percorso per sempre, ma solo una tappa a cui ne seguiranno altre ugualmente importanti”.

Salone Junior in Tour – un percorso di orientamento personalizzato

Sabato mattina, nei mesi di ottobre e novembre, le scuole secondarie di primo grado aderenti apriranno le loro porte secondo un calendario concordato e con una formula personalizzata per ogni Istituto. Gli studenti delle classi terze e, in alcuni casi, i loro genitori avranno l’opportunità di incontrare, direttamente nella loro scuola, docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e degli enti di formazione professionale cittadini, presenti con spazi informativi per approfondimenti e momenti di confronto.

Le tappe del Salone Junior in Tour saranno anticipate, durante la settimana, da un percorso di orientamento e preparazione in classe curato dalle psicologhe ed esperte in orientamento dell’Informagiovani.

Calendario delle tappe del Salone dello Studente Junior in Tour 2024

· Sabato 26 ottobre 2024 – Scuola secondaria di primo grado “Virgilio” (riservato alle classi terzo di questa scuola e dell’Istituto Comprensivo di Sospiro)

· Sabato 9 novembre 2024 – Scuola secondaria di primo grado “Anna Frank” (riservato alle classi terze della scuola e dell’Istituto Comprensivo di Vescovato)

· Sabato 16 novembre 2024 – Scuola secondaria di primo grado “Vida” (riservato alle classi terze della scuola e dell’Istituto Comprensivo di Pizzighettone)

· Sabato 23 novembre 2024 – Scuola secondaria di primo grado “Campi” (riservato alle classi terze di questa scuola)

· Sabato 30 novembre 2024 – Scuola secondaria di primo grado “Sacra Famiglia” (riservato alle classi terze della scuola ospite)

Le scuole “Virgilio”, “Anna Frank” e “Vida” ospiteranno, in occasione delle tappe del tour a loro dedicate, le classi terze degli Istituti Comprensivi di Sospiro, Pizzighettone e Vescovato, Comuni aderenti come “Antenne” alla Rete Territoriale Informagiovani.

Le tappe del Salone Junior in Tour non sono aperte al pubblico, ma riservate esclusivamente agli studenti e ai genitori delle classi terze della scuola secondaria di primo grado aderente con accesso nelle modalità che verranno indicate dalla scuola stessa.

Area web – Orientamento sempre disponibile online

Anche quest’anno sarà disponibile online l’area web dedicata all’evento, accessibile dal sito del Salone www.salone-studente.it e da quello d’Informagiovani (https://informagiovani.comune.cremona.it), aggiornata e arricchita grazie alla collaborazione con gli istituti scolastici e i docenti.

All’interno dell’area web, ragazzi e genitori potranno accedere a stand virtuali personalizzati per ciascuna scuola con approfondimenti sull’offerta formativa, gallerie fotografiche e video presentazioni, consultare il calendario degli Open Day, prenotare consulenze personalizzate con gli esperti di orientamento dell’Informagiovani, trovare risposte alle domande più frequenti e tanto altro.

Percorsi e laboratori per studenti e incontri per genitori

Il Salone dello Studente Junior propone, inoltre, laboratori dedicati agli studenti delle classi terze e ai loro genitori, disponibili per le scuole di Cremona e per quelle convenzionate attraverso la Rete Territoriale Informagiovani. Date, orari e modalità potranno essere concordati con la Segreteria organizzativa del Salone dello Studente Junior.

Tra i temi proposti per le attività in classe per questa edizione vi sono:

· Conoscere per scegliere! Viaggio verso una scelta competente

· Do it now!

· STEM: scegliere oltre lo stereotipo

Gli incontri di gruppo per i genitori includono:

· Scegliere: una questione di famiglia

· Orientati al futuro: il percorso scolastico nel percorso di vita

Tutti i laboratori sono condotti dalle esperte in orientamento e psicologhe dell’orientamento dell’Informagiovani.

Consulenze personalizzate

Gli esperti in orientamento dell’Informagiovani sono a disposizione di studenti e famiglie per consulenze personalizzate gratuite, in presenza o online, per supportare la scelta della scuola secondaria di secondo grado e approfondire interessi e aspettative. È possibile prenotare un appuntamento presso lo sportello Informagiovani di via Palestro, 17 a Cremona o contattando i numeri 0372 407950 – 333 6143338, oppure scrivendo a orientamento@comune.cremona.it.

Il Salone dello Studente è un format del Comune di Cremona – Servizio Informagiovani e la XXIX edizione è realizzata con il contributo e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, dell’Associazione Industriali della provincia di Cremona, di Credito Padano – Banca di Credito Cooperativo.

