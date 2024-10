Non soltanto nastro rosa ma anche nastro blu: per la prima volta la sede di Cremona della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione, prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili in particolare della prostata.

Se ottobre è storicamente il mese dedicato alla salute delle donne, novembre quest’anno è rivolto agli uomini con la presenza in sede dell’urologo Francesco De Luca disponibile per visite su appuntamento.

LILT Cremona, operativa da oltre quarant’anni in via Alfeno Varo, propone un servizio completo di visite ed esami relativi alla patologia mammaria, non esclusivamente nel mese di ottobre bensì tutto l’anno: per ottenere una guarigione completa anche in caso di patologia neoplastica è infatti fondamentale la diagnosi precoce.

Le prenotazioni per le visite urologiche saranno attive dalla prossima settimana.

Il servizio di Federica Priori

