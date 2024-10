Qual è la situazione degli impianti sportivi cittadini, e nello specifico il comparto di piazzale Azzurri d’Italia? A chiederselo è Chiara Capelletti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che ha presentato allo scopo una interrogazione sulle condizioni di manutenzione dell’area.

“Nel mese di agosto è stato annunciato da questa amministrazione che tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo la zona cambierà radicalmente volto attraverso il piano di investimenti che il Comune ha potuto pianificare grazie ai finanziamenti del Pnrr” spiega la consigliera. “L’area sportiva rappresenterà l’ultimo tassello della generale riqualificazione che ha riguardato il quartiere Po. Una notizia che mi ha visto particolarmente contenta perché azioni di questo tipo e investimenti in strutture e contesti utili per promuovere le attività sportive e motorie sono segnali importanti di cura e attenzione rivolti al benessere dei nostri concittadini, ma soprattutto rispetto alla crescita e allo sviluppo sano dei nostri ragazzi”.

Il documento vuole quindi “verificare che i buoni propositi non restino solo promesse dilazionabili nel tempo, ma si trasformino in azioni reali con l’obiettivo di restituire nel più breve tempo possibile un’area rinnovata e fruibile” spiega ancora la consigliera di Fratelli d’Italia. “Nel mio intento di monitorare la situazione, ho potuto verificare in prima persona lo stato di “non cura” e quasi disinteresse che regna nell’area di Piazzale Azzurri d’Italia, una situazione che mi ha particolarmente colpita”.

Il comparto di piazzale Azzurri d’Italia – che comprende anche la zona del Bocciodromo – è interessato dai rifacimenti ma è tuttora utilizzabile. “È molto frequentato non solo per gli allenamenti delle associazioni sportive a cui viene concesso l’utilizzo (ad esempio ciclismo e calcio) ma anche per lo svolgimento di competizioni (ad esempio campionati di calcio a Campo Po)” illustra Capelletti.

Insomma, i problemi non mancano. “Nella zona quindi sostano a lungo ospiti provenienti sia da fuori città sia cremonesi che però vengono accolti in un contesto a dir poco imbarazzante: spazzatura e rifiuti accatasti in maniera copiosa sul retro del Bocciodromo che “alimenta” la presenza di insetti, roditori vari, oltre che legittimi dubbi sulla insicurezza del materiale abbandonato; recinzioni divelte che trasmettono una chiara immagine di trascuratezza; scarsa illuminazione serale/notturna nell’area del campo da calcio e nell’area spogliatoi frequentati soprattutto da giovani; incuria generale del verde che circonda il campo da calcio (dove attendono parenti e amici degli atleti soprattutto durante le gare); totale assenza di qualche panchina di appoggio sempre per parenti e amici degli atleti al seguito dei loro giovani durante le partite campionato”.

Insomma, è necessario mettere mano con convinzione al comparto: “Tra un futuro radioso di rinnovamento e un’attualità di noncuranza, potrebbe esserci in mezzo un poco di impegno e attenzione. Inoltre, sempre per richiamare l’attenzione sui tanti impianti sportivi cittadini trascurati (evitando così una seconda interrogazione), interrogo l’assessore rispetto allo stato avanzamento lavori per il ripristino della Palestra Spettacolo” conclude Capelletti.

