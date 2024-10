San Siro, Sala ai residenti “Cercheremo di migliorare la zona”

MILANO (ITALPRESS) – Lo stadio Meazza “non è un impianto che verrà dedicato a eventi che porteranno gente, concerti o altre partite” nel caso in cui si concretizzasse la realizzazione di un secondo impianto da parte di Milan e Inter nell’area. “È chiaro che è una cosa diversa, per cui San Siro in parte bisogna conservarlo. Si lavorerà per fare quello di cui hanno bisogno le squadre cercando di conservare le vestigia storiche, quindi ai residenti dico due cose: uno che cerchiamo di fare il tutto per migliorare la zona, portare più verde e non portare più casino e traffico. Due: i fondi che il Comune prenderà li metteremo per migliorarel’edilizia popolare che lì è decisamente carente”. Cosi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

