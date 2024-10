Stati Generali Cultura, Cannella “Palermo sta crescendo”

PALERMO (ITALPRESS) – “la scelta di Palermo per gli Stati generali della Cultura è il segnale che questa città sta crescendo e attirando l’attenzione nazionale come luogo in cui la cultura non è data solo dalle testimonianze del passato, ma da ciò che si produce guardando al futuro: attraverso la cultura si offrono nuove occasioni di sviluppo del territorio e creazione di posti di lavoro. Il 400esimo anniversario di Santa Rosalia, con i festeggiamenti che stanno andando avanti anche nei mesi successivi, ha contribuito notevolmente a esportare il brand Palermo”. Lo ha detto il Vicesindaco di Palermo, Giampiero Cannella, in occasione della prima tappa degli Stati generali della Cultura, kermesse organizzata dal Sole 24 Ore che per la prima volta fanno tappa nel capoluogo siciliano.

xd8/pc/gsl