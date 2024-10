Laforge “Nuova Jeep Avenger 4xe offre prestazioni e sostenibilità”

TORINO (ITALPRESS) – “La Jeep Avenger 4xe e la The North Face Edition rappresentano il nostro obiettivo di combinare la tecnologia avanzata con lo spirito avventuroso di Jeep. Siamo orgogliosi di presentare un modello che non solo offre prestazioni e sostenibilità, ma stabilisce anche un nuovo standard per versatilità e stile. Come marchio in transizione, che sviluppa costantemente nuove soluzioni di mobilità elettrificata e tecnologie che soddisfano le esigenze in continua evoluzione dei consumatori, Avenger 4xe e The North Face Edition rappresentano l’ultima dimostrazione del nostro impegno”. Così – Eric Laforge, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe in occasione del lancio della nuova Avenger 4xe e dell’edizione limitata in collaborazione con The North Face.

