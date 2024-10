Salta, a causa del maltempo, l’appuntamento previsto per domani in Piazza del Comune per raccogliere le firme per avere anche a Cremona un’ambulanza veterinaria mobile per emergenze e per il pronto soccorso notturno per animali.

Una iniziativa portata avanti dall’Associazione Italiana Disabilità Malattie Rare Lotta al Bullismo ODV. Sabato scorso in Galleria XXV Aprile ne erano state raccolte 140.

L’appuntamento è rinviato a data da destinarsi. Si ricorda comunque che i volontari continuano la raccolta firme in giro per la città. Sempre disponibile un punto fisso al bar Bolidori nel quartiere Zaist.

